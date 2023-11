Lazio - Roma, Luis Alberto e Lukaku oltre ogni rivalità: lo scatto della Serie A - FOTO

Il derby della Capitale è da sempre sinonimo di battaglia: in campo come sugli spalti, senza però mai dimenticare che "quello che succede in campo rimane in campo". Così al triplice fischio della stracittadina terminata sul punteggio di 0-0 c'è stato spazio anche per un momento di vero fair play tra Luis Alberto e Lukaku che si sono abbracciati a metà campo.

Anche la Serie A ha voluto celebrare questo momento postando la foto dei due calciatori di Lazio e Roma con scritto: "Le rivalità dovrebbero rimanere in campo, sempre".