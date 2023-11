Lazio - Roma, Marusic a LSC: "Sto bene. Oggi farà la differenza..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio del derby della Capitale è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il terzino della Lazio Adam Marusic per commentare la partita:

"Mi sento bene, ho recuperato, negli ultimi due giorni ho lavorato con la squadra e sono pronto per questo derby. Dopo il Feyenoord abbiamo preparato il derby, sappiamo quanto vale per noi e i laziali, non possiamo sbagliare. Dobbiamo stare concentrati, lucidi ed entrare fin da subito con voglia e determinazione, sono i piccoli dettagli a fare la differenza".