Lazio-Roma, Mattioli: "Se perdo mi rode. Tra i biancocelesti mi piace..."

Lazio contro Roma, la Capitale si blocca, è il giorno del derby. Parola ai tifosi. E' il turno di Maurizio Mattioli, attore e doppiatore italiano di fede giallorossa, intervenuto in esclusiva ai microfoni della nostra redazione. Dai "Cesaroni" ai cinepanettoni passando per il ruolo di ultras giallorosso nel film "Tifosi", Mattioli ammette: "È ovvio che spero vinca la Roma, ma non faccio pronostici per una questione di scaramanzia. Un derby non lo vedi mai bene, soprattutto dopo l’ultima Roma vista a Praga. Ma il derby è tutta un’altra storia. Certo che se perdo mi rode il c**o".

C'è un giocatore della Lazio che temi in particolare?

"No, abbiamo anche noi giocatori di livello. C’è Luis Alberto che non mi dispiace, è intelligente e geometrico in campo. Ma non ci sono spauracchi".

Chi perde dice addio alla qualificazione in Champions League?

“Diventa sempre più difficile. Io mi giocherei per bene l’Europa League nonostante il passo falso. Resterei con i piedi per terra e mi giocherei quello che ho da giocarmi. Passiamo il girone e poi si vedrà. È ancora presto per pensare alle prime quattro del campionato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.