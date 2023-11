Lazio - Roma, Mourinho in conferenza: "Immobile da rosso, ha dominato Massa"

Cinque anni dopo l'ultima volta il derby della Capitale si chiude a reti inviolate. 0-0 alla fine di una gara combattutta che il tecnico della Roma Mourinho ha così commentato in conferenza stampa: "Non è il risultato che volevamo ma il modo di stare in campo, il controllo della partita mi è piaciuto. La Lazio ha preso un palo e Lui Alberto ha fatto una gara straordinaria ma ho sentito sempre che eravamo più vicini noi a vincere. Solo in un momento ho pensato di piangere, quando da una palla nostra siamo finiti a un calcio d’angolo a nostro sfavore, se prendo gol in quel momento mi suicido".

AMBIZIONE - "L’ambizione non è mancata, freschezza penso di sì. In questo tipo di partita è molto difficile avere 6-7 palle gol, puoi avere controllo o non controllo della gara contro una squadra che per filosofia è una squadra di palleggio. Non credo che la Lazio abbia avuto più possesso di noi. Abbiamo avuto paura dell’arbitro: all’intervallo ho detto a Karsdorp, Mancini, Spinazzola e N’Dicka che dovevamo proteggere i ragazzi con il giallo, e quindi che non saremmo dovuti essere aggressivi nelle entrare su Marusic e Lazzari, la paura dell’arbitro ci ha fatto cambiare tatticamente ed essere più bassi".

IMMOBILE - "Su Immobile c’è il secondo giallo. Colombo per me è un grande arbitro e oggi ho capito che è anche un grande quarto uomo. Ci ha spiegato le cose, mi ha detto una cosa per calmarmi ma una cosa che non accetto: “Noi non vogliamo dare questo tipo di giallo per proteste” e io ho chiesto perché visto che l’avevano fatto con Mancini a Milano. La partita di Milano e questa di oggi sono dello stesso campionato Immobile ha protestato, tutti sappiamo che è giallo, lo ha fatto due volte. Lui ha dominato completamente Massa".