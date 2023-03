Lazio - Roma, Mourinho scalda i motori: due giocatori da valutare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Accantonata l'Europa, per la Roma temporaneamente, per la Lazio definitivamente, è il momento di pensare alla partita delle partite. I due allenatori dovranno valutare le condizioni dei giocatori a disposizione e per quanto riguarda Josè Mourinho potrebbe insinuarsi qualche dubbio su alcuni elementi. Come riporta la rassegna di Radiosei, bisognerà fare attenzione a Matic, neppure in panchina ieri contro Real Sociedad, avendo accusato una po' di influenza intestinale. Da valutare anche Karadorp, ieri uscito dal campo quasi al termine del primo tempo per una forte botta al naso che gli ha fatto perdere molto sangue. Il portoghese cercherà di capire come stanno effettivamente i due, che quasi sicuramente non dovrebbero (e non vorranno) saltare una sfida così importante.