Dal tennis al calcio. Adriano Panatta, durante la Domenica Sportiva, ha detto la sua sul derby tra Lazio e Roma terminato 0-0: "Non capisco che vantaggio ci sia a non provarci. A questo punto del campionato accontentarsi dello 0-0, forse è un fatto locale che lo 0-0 non scontenti nessuno. Non capisco il non giocare per vincere".