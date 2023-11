Lazio - Roma, Patric annulla Lukaku e i social si scatenano - FOTO

Finisce 0-0 il derby d'andata tra Lazio e Roma. Una gara dura, una vera e propria battaglia in campo che, tra gli altri, Patric ha combattutto da vero guerriero. Il suo compito non era certo facile: marcare Romelu Lukaku non è cosa da tutti i giorni ma lo spagnolo lo ha fatto nel migliore dei modi non permettendo al numero 90 di rendersi mai realmente pericoloso. Così alla fine del match i tifosi biancocelesti sui social si sono scatenati con alcuni meme molto divertenti.

Ecco i migliori:

Rovistando nelle tasche del Gabrron pic.twitter.com/9IY8sZ02eF — Bonner (@Bonner_one) November 12, 2023

Cose che puoi trovare nelle tasche di Patricio Gabarrón Gil: pic.twitter.com/OheRb5G6xZ — kamehameda (@awesimo8) November 12, 2023