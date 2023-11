Lazio-Roma, Pedro fiducioso: il messaggio social - FOTO

In un derby non di certo entusiasmante, Lazio e Roma si dividono la posta in palio. I biancocelesti avrebbero meritato qualcosa in più, il palo di Luis Alberto grida ancora vendetta. Sarri può essere soddisfatto del carattere e dell'applicazione dei suoi ragazzi specialmente in fase difensiva. Buona la prestazione anche di Pedro che si è speso tanto per la squadra senza però incidere in zona gol. Lo spagnolo ha commentato così la prestazione sui social: "Grazie a tutti i tifosi per il grande supporto ieri, peccato per il risultato finale. Continuiamo a lavorare forte tutti insieme!! Forza Lazio".