Lazio - Roma, presente un calciatore a bordocampo: ecco chi è - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà della partita, ma è presente allo Stadio Olimpico e soprattutto a bordo campo per seguire il derby. Si tratta di Mattia Zaccagni, infortunatosi al ginocchio nel match di Champions contro il Feyenoord. Durante il riscaldamento, il numero 20 si è ritrovato vicino a tutto lo staff per seguire la squadra e incitarla verso la sfida contro il Roma. Un altro segnale che ci fa capire quanto il gruppo della Lazio sia unito. Di seguito le foto.