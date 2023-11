Lazio-Roma, proteste di Mourinho. Marelli spegne: "Il fallo non è di Immobile"

TUTTOmercatoWEB.com

Analisi arbitrale del derby. Negli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato la direzione di Massa concentrandosi in maniera particolare sulle proteste della panchina della Roma che voleva il secondo giallo per Immobile per un normale fallo di gioco. Queste le parole dell'ex arbitro: "Sul cartelino giallo incidono distanza dalla porta e irruenza dell'intervento. La sua infrazione è un fallo normalissimo e non si tratta di azione potenzialmente pericolosa, c'è tutta la difesa schierata. Tra l’altro il primo fallo è stato commesso da Llorente, quindi Massa ha invertiito il fallo. Proteste per il contatto Immobile-Mancini? Anche questo è un fallo normalissimo di gioco".