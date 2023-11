Lazio-Roma, Rimedio: "Ricordava quei derby degli anni '90"

Alberto Rimedio analizza il derby. Il giornalista della Rai, nel corso della Domenica Sportiva, ha parlato così della sfida tra Sarri e Mourinho. "Ricordava quei derby degli anni ’90 quando c’è stata una sequenza lunga di pareggi con le squadre che facevano di tutto per non vincere. È sembrata una situazione simile ignorando l’opportunità di fare un grande salto in classifica. Possibilità non sfruttata dalle due squadre che hanno pensato solo a non perdere, erano terrorizzate dall’ipotesi sconfitta, visto che adesso c’è anche la sosta di due settimane".