Lazio-Roma, Sarri a DAZN: "Non mi piace il Mourinho personaggio, però…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Maurizio Sarri ha parlato così dopo Lazio-Roma: "Sono soddisfatto, la squadra è in crescita, ma dobbiamo ritrovare la pericolosità offensiva. Questa è una partita particolare, il derby più sentito d’Italia. E' difficile da gestire. Quando non la puoi vincere non la devi perdere. Anche se le palle nitide più importanti sono nostre, va bene così".

"Dispiace per le condizioni del terreno, è difficile giocare a calcio così. Non è all’altezza di queste due squadra. Partire da basso palla a terra è veramente un’impresa".

Che cosa vi siete detti con Mourinho? "Ci eravamo visti anche prima, mi ha detto che sono un rompicoglioni e gli ho risposto 'Se è per questo anche te'. Ma ci vogliamo bene lo stesso. Lascia perdere Mou personaggio, c’è il Mou persona che a me piace molto, mi piace meno quando fa il personaggio".

Guendouzi? "Il compito era chiudere centrocampista di parte e terzo difensore. L’ha fatto bene ma questo ragazzo ha una personalità straripante, se si pulisce un po’ tecnicamente diventa un centrocampista importantissimo".

Cosa vi manca ancora? “Attaccare e riempire l’area con continuità e quantità. È una richiesta che facciamo spesso. Felipe e Pedro non l'attaccano molto, Zaccagni è migliorato in questo ma siamo ancora indietro. Abbiamo perso un po' la capacità di saltare l'uomo e di trovare la superiorità numerica. Speriamo di ritrovarle. L’importante è che ci siamo ritrovati mentalmente, anche la fase difensiva è tornata solida".

Immobile come sta? "Ciro è palesemente in crescita, si vede anche in partita. Speriamo che si possa allenare con continuità queste due settimane per vederlo crescere ancora. È molto sereno".

Ci è rimasto male per la mancata chiamata di Spalletti? "No, parlando con me no. Mi ha detto che tutto sommato è meglio così perché è appena tornato dall'infortunio e può allenarsi con continuità. Ci ho parlato per paura che potesse avere ripercussioni a livello mentale".

Kamada ala sinistra? "L’ho messo lì per disperazione. Mi hanno chiesto il cambio in tre. L’idea era mettere il Taty perché Ciro aveva speso tanto e stava accusando un po'. Purtroppo contemporaneamente Felipe Marusic e Vecino hanno chiesto il cambio".

Obiettivo Champions? "Dobbiamo stabilizzarci su questo livello di prestazione. I risultati saranno una conseguenza. Dobbiamo ancora ritrovare qualcosa. Ma con questo approccio mentale siamo destinati a salire".