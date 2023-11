Lazio-Roma, siparietto Immobile-Massa negli spogliatoi: "Avrei preferito..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Roma finisce 0-0 e le occasioni da rete scarseggiano. Sicuramente non è mancato agonismo in campo, specialmente a fine primo tempo. Dopo un fallo di Immobile su Mancini, si è scatenato un parapiglia vicino all'area di rigore giallorossa con protagonisti su tutti Pedro e Paredes. La decisione finale di Massa è stata l'ammonizione solo per il capitano biancoceleste per l'intervento in ritardo. Nel tunnel degli spogliatoi, al momento del rientro in campo per la ripresa, Ciro ha chiesto spiegazioni al direttore di gara sull'accaduto. Molto simpatico il siparietto tra i due. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

Immobile: "Ma dimmi una cosa. Nella ressa a me hai ammonito?".

Massa: "No, a te ho ammonito per il fallo. Per la ressa, se ammonisco, ne do uno per parte".

Immobile: "Avrei preferito più per la ressa. Ne acchiappi uno... (ride, ndr).