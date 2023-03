Lazio - Roma, tante particolarità nella vendita dei biglietti: il punto

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, lo SLO biancoceleste, Giampiero Angelici ha fatto il punto sulla situazione inerente la vendita dei biglietti per Lazio-Roma. Sono molte, infatti, le particolarità: a partire dall'abbonamento aquilotto, fino alla vendita in Tribuna Tevere, passando per gli abbonati in Distinti Sud-Est. Di seguito le stue parole.

ABBONAMENTO AQUILOTTO - "Per quanto riguarda quelli in possesso dell'abbonamento Aquilotto, che non hanno diritto alla gara, potranno riscattare il loro porto entro venerdì 3 marzo, data di scadenza della prelazione. Potranno acquistare il biglietto online o nei punti vendita Vivaticket, inserendo un codice stampato sulle tessere (Eagle Card o Millenovecento) o sull'abbonamento cartaceo. Per quanto riguarda la Eagle Card il codice è quello che inizia per 'EAG', sulla Millenovecento il codice inizia per 032, mentre per il cartaceo andrà utilizzato quello stampato sulla ricevuta e inizia con una serie di '0', per un totale di 12 cifre. I posti non confermati saranno messi in vendita".

ABBONATI DISTINTI SUD-EST - "I tifosi che sono abbonati nel Distinto Sud-Est, riservato ai tifosi della Roma, saranno spostati in Tribuna Monte Mario. Per riscattare il proprio segna posto sarà necessario recarsi fisicamente presso i Lazio Style nel periodo compreso tra martedì 28 febbraio e martedì 7 marzo".

TRIBUNA TEVERE - "La situazione in Tevere al derby è molto particolare. Per motivi di sicurezza si cerca di non far acquistare biglietti ai tifosi ospiti. La vendita è programmata per mercoledì 8 marzo alle ore 12.00, a meno che non venga anticipata, con obbligo di Tessera del Tifoso o Eagle Card. Chi è in possesso di una di queste due tessere potrà comprare tre biglietti".