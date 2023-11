Lazio - Roma, terzo derby di fila senza subire gol: ecco da quanto non accadeva

TUTTOmercatoWEB.com

Un punto ciascuno per Lazio e Roma che non vanno oltre lo 0-0 del derby della Capitale. Nessuna rete all'Olimpico ma anche numeri importanti per la squadra di Sarri che ancora una volta è riuscita a mantenere la porta inviolata in una stracittadina. Come riportato da Opta infatti la Lazio ha tenuto la porta inviolata in tre incontri di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 1996 (quattro in quell’occasione).