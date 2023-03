Lazio-Roma, Trevisani: "Il gol di Zaccagni lo faceva Henry. Ibanez? Ha un problema"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite sulle frequenze di TeleRadioStereo, Riccardo Trevisani ha commentato il derby di ieri sera. Di seguito le parole del giornalista e opinionista di Mediaset: "Alcune squadre non giocano a calcio, giocano ad arbitro che è un altro sport. Penso che Ibanez è un giocatore forte, ma al derby ha un problema. Fa delle cose che nelle altre partite non fa. La palla di Dybala si poteva dare meglio, ma lui fa una serie di errori incredibili. Sbaglia lo stop e fa anche fallo. Non ricordo una cosa del genere da un giocatore che secondo me è forte. Con la Real Sociedad era stato migliore in campo. La stupidità di fare fallo è inenarrabile, lo stop si può anche sbagliare. Due gialli a 70 metri dalla porta, due falli inutili. Nei primi 30 minuti con la parità numerica la Roma ha tirato una volta verso la porta, fine.

MOURINHO - "La Roma si perde, prima lo faceva in continuazione adesso in questo trimestre un po’ meno. La Roma non ha fatto la partita giusta. Ha la squadra per giocare derby diversi. Mourinho ha perso 3 derby su 4, e 2 su 2 in stagione dopo 11 anni. Vanno messe a referto anche le cose negative. La Roma sta facendo gli stessi punti dell’anno scorso con un Dybala in più. Non va bene. Dybala è l’ultimo che avrei tolto, anche se aveva giocato un brutto primo tempo".

IL GOL - "Gol meraviglioso di Zaccagni, veramente una meraviglia. Questi gol così li faceva Henry di interno sul secondo palo. So che non può piacere vista la partita e l'avversario, ma rimane un gol della Madonna, detta in francese. Zaccagni piazza sprint a tutti i difensori del campionato. Non viene convocato in Nazionale per altri motivi. Non abbondiamo dal punto di vista del talento offensivo in Nazionale, forse sarebbe il caso di reintegrarlo. Se giochi 4-3-3 Zaccagni lo devi convocare".

DIFESA DELLA LAZIO - "Grande partita della difesa della Lazio, anche se per colpa della Roma è stata una partita facile per loro. E' la dimostrazione che si può difendere bene e allo stesso tempo giocare a pallone. La Lazio ha i suoi limiti, la rosa corta, Sarri è di coccio su alcune cose, ma gioca nella sua maniera offensiva e non prende mai gol con Hysaj, Patric, Marusic. Non con quattro Romagnoli. La Lazio ha difensori normali, eccetto Romagnoli e un portiere normale. Eppure non prende mai gol. Roma e Lazio hanno giocato entrambe giovedì. Ieri sembrava solo che una avesse giocato in settimana".