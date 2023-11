Lazio-Roma, tutta la carica di Radu: il messaggio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I minuti prima del derby. Carica, adrenalina e voglia di scendere in campo. Quanti ne ha vissuti Stefan Radu che però oggi pomeriggio non sarà con gli scarpini a correre sul terreno di gioco ma con la sciarpa biancoceleste sugli spalti. L'ex difensore della Lazio non se ne perde una e non poteva proprio mancare oggi. Prima del fischio d'inizio, il Boss si è ritrovato con i suoi tifosi a Ponte Milvio per una birra pre partita e qualche coro. Ma tra poco fuori la voce e forza Lazio. Sui social il messaggio: "Pronti".