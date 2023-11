Lazio | Romagnoli: "Basta violenza sulle donne! Dobbiamo dare un segnale..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tra i partecipanti alla cerimonia d'illuminazione di Palazzo Chigi in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, anche Alessio Romagnoli. Il calciatore della Lazio, a margine dell'evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Agenzia Vista: “Per dire cose che bisogna dire, per dire basta a queste violenze perché non si può continuare così, succedono troppo spesso e non è giusto, quindi dobbiamo essere forti dare un segnale e speriamo che le cose migliorino”.

