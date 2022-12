Lazio, Romagnoli in lacrime: "A Mihajlovic devo tutto. Uomo vero come pochi"

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine dell’amichevole, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Alessio Romagnoli. Il difensore non è riuscito a trattenere le lacrime e con la voce rotta dall'emozione ha voluto ricordare così Sinisa Mihajlovic: “Dispiace tanto perché veramente era una persona fantastica. Ho avuto la fortuna non solo di lavorare con lui, ma anche di conoscerlo bene di persona. Lui e la sua famiglia erano veramente una bellissima famiglia. Sono molto legato a loro soprattutto a lui, è stato fondamentale per me. Mi ha voluto alla Sampdoria e al Milan, è difficile anche trovare le parole. Era un uomo vero, sincero, difficile da trovare una persona così. Veramente un dispiacere enorme. Era spettacolare, ripeto una persona difficile da trovare. Era una delle poche persone vere che ho conosciuto in questo mondo, fa veramente male. È stato un guerriero fino all’ultimo, ha lottato per diverso tempo contro questa malattia però purtroppo è andata così. Resterà un grandissimo ricordo di lui, perché era veramente fantastico. Per ha rappresentato tantissimo, sono bastate due telefonate: una prima di Genova per la Sampdoria e una prima di andare al Milan. A una persona così si può solo dire di si, chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa che è una persona vera, schietta e con un cuore grandissimo. Era fantastico. Adesso possiamo solo fare le condoglianze alla famiglia e ricordarlo come era, nel miglior modo possibile”

LAZIO - “Sinceramente dopo la notizia non è che mi interessava tanto altro. Pensavo di più a questa notizia. Credo comunque che abbiamo fatto un buon ritiro, sia a Formello sia qui. Abbiamo fatto due buonissime partite, dobbiamo trovare la forma migliore però giocare aiuta a tornare in condizione”

