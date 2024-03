Lazio, Romero racconta: "Luis Alberto come un padre. Non giocavo perché..."

L'addio di Luka Romero a parametro zero è stato per molti tifosi della Lazio un grande dispiacere. Le qualità del giocatore erano e sono note a tutti e in alcune occasioni sono state anche ben apprezzate sul prato dell'Olimpico, dove è riuscito a regalarsi anche la prima gioia in baincoceleste, contro il Monza. Trasferitosi da svincolato al Milan, nel mercato di gennaio è partito in prestito per l'Almeria dove, prima dell'infortunio al collo, si è reso artefice di una doppietta straordinaria contro l'Atletico Madrid. Intervenuto ai microfoni di Relevo, l'esterno argentino classe 2004 ha raccontato dei suoi momenti vissuti in biancoceleste, dei compagni e ha poi ripercorso la sua breve carriera:

"Quando sono arrivato non conoscevo molto bene la lingua. C'erano colleghi che mi hanno accolto molto bene. Patric, Pepe Reina, Pedrito... Luis Alberto era come se fosse mio padre. Ero sempre con lui e mi invitava a casa sua. Mi sono sentito molto a mio agio con tutti loro. Perché ho giocato poco? Lazio e Milan sono club in cui è molto difficile entrare. Hanno grandi giocatori e ogni anno diventano sempre più forti. Ho imparato molto in allenamento. Sono un ragazzo molto timido. Mi piace molto ascoltare. Sono andato in prestito perché per continuare a crescere dovevo guadagnare minuti".

NAZIONALE - "L'Argentina è stata la prima a chiamarmi. Anche la Spagna e il Messico sono venuti a parlarmi quando ero a Maiorca. Sono molto grato a loro, ma l'Argentina è quello che sento di più. Tutta la mia famiglia è argentina. Incontrare Messi? Condividere il campo con lui è qualcosa di spettacolare. Mi avevano già raccontato com'era, ma mi ha comunque sorpreso come persona. Mi ha chiesto se mi avesse chiamato la Nazionale spagnola e questo mi ha fatto molto piacere. Sapeva della mia vita. Il mio soprannome (il nuovo Messi, ndr)? Quell'etichetta non mi ha mai pesato. È sempre bello essere paragonato a un giocatore come lui, che è il migliore al mondo. È molto bello, ma mi piace fare le cose da solo, essere ricordato come Luka Romero".

DOPPIETTA CONTRO L'ATLETICO MADRID - "Per come è andata la partita sapevo che avrei segnato il secondo gol. Dopo la gara ho ricevuto molti messaggi da familiari e amici. Ho dormito fino a tardi a causa dei nervi. Ero molto felice per tutta la mia famiglia. Sono venuto all'Almería perché volevo sentirmi importante, divertirmi e soprattutto giocare".

UN RAGAZZO QUALSIASI - "Vivo con i miei genitori. Mio fratello gemello è a Maiorca per studiare, ma i miei genitori sono con me ad Almería. Sono un ragazzo molto orientato alla famiglia e mi piace essere circondato dai miei parenti. Mio padre? Mi dice sempre la verità. Quando gioco bene me lo dice, così come quando gioco male. Mi dice le cose che devo correggere per non ripeterle nella partita dopo. Gli sono molto grato per tutti i consigli che mi ha dato. Quando non giocavo e ci restavo male, mi diceva sempre 'allenati per guadagnarti il ​​posto'. Lui, mio fratello e mia madre sono ci sono sempre stati".

"BARCELLONA? NON ORA!" - "Ero a Formentera e siamo andati a La Masía per fare un test. Ho pochi ricordi, ma giocai bene. I miei genitori, però, mi vedevano troppo piccolo per restare lì e preferivano che restassi a casa con loro. Per a me hanno fatto la cosa giusta. Non gli ho mai rimproverato nulla. L'esordio in Liga? Ho pensato solo a scendere in campo e divertirmi come facevo con i miei amici quando andavamo al parco. Quando mi sono visto accanto ai giocatori che sceglievo sempre a FIFA (ride, ndr)... È stato qualcosa di indimenticabile Sono molto grato al club e a Vicente Moreno, che è stato colui che mi ha fatto debuttare".

L'INFORTUNIO AL COLLO - "Quando ho sentito il colpo ho cominciato ad avere le vertigini. Non sapevo dove fossi. Il mio corpo si è fermato per lo shock, non potevo muovermi. Per fortuna era tutto uno spavento".