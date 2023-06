Lazio, Romulo ricorda Mihajlovic: "Mi ha cambiato la carriera. Ha capito che..." - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il ricordo di Sinisa Mihajlovic è sempre vivo nel cuore di tutti gli amanti di questo sport, ma soprattutto in quello dei laziali, legati all'ex difensore da un amore tanto forte, quanto da lui condiviso. È stato un punto di riferimento per molte tifoserie, per molti colleghi e per molti suoi calciatori che a lui devono una parte del proprio successo. Tra questi c'è anche Romulo Caldeira, ex esterno della Lazio, che deve il suo arrivo in Italia proprio alla volontà di Sinisa, che approvò il suo trasferimento alla Fiorentina. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Romulo ha raccontato dell'importanza di Mihajlovic nella sua carriera:

"Il mister mi ha portato in Italia, dando l’ok a Corvino, direttore sportivo della Fiorentina. Ha cambiato la mia carriera: sono arrivato come terzino destro, ma ha visto che non amavo difendere e mi ha messo come esterno. Grazie anche a lui ho fatto una carriera bella in Italia. Mi ha dato tutte le basi affinché diventassi un centrocampista forte".

