Lazio, Romulo svela: "Ho avuto dei contatti. Un ritorno? Magari con Radu..." - VIDEO

Il legame di Romulo con l'Italia è molto forte, come dimostra la scelta di vestire il tricolore, piuttosto che giocare per la seleçao. E' in Italia, infatti, che ha raggiunto l'apice della propria carriera ed è in Italia che vuole concluderla. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l'esterno ha svelato di aver avuti alcuni contatti nel corso di queste settimane con alcune società italiane, per poi rivelare il suo sogno di tornare alla Lazio, magari per merito di Radu:

"Voglio continuare a giocare. Ho parlato con il Venezia, con il direttore sportivo Filippo Antonelli, ma per un motivo di scadenze non è stato possibile. Ora c’è la possibilità di ritornare a inizio stagione, ho avuto altri contatti con un club di Serie A. Ci sono chance sia per la A che per la B. Il calcio italiano mi manca. Ruolo? Ho fatto anche il portiere con il Verona a San Siro per 10’, ho mantenuto anche la rete inviolata. Il mio ruolo preferito è il centrocampista, ma anche con una linea a tre, fare l’esterno come facevo alla Lazio mi piacerebbe. Alla Lazio serve il secondo portiere? Vediamo (ride, ndr) non saprei con chi parlare ora però. Un giorno spero di tornare per allenare la Primavera, magari mi ci porterà Radu da club manager".

