Lazio, rosa corta ed Europa a rischio. E nell'era Lotito...

Al termine della partita contro la Fiorentina in conferenza stampa Maurizio Sarri ha lamentato l'incompatibilità della rosa con una stagione che, nel mese di febbraio, la vede in corsa ancora per quattro competizioni. La coperta è corta, le scelte di mercato fatte in estate della società non sono state avallate a pieno da un allenatore che ribadisce di essersi trovato costretto a scegliere tra profili che lui non aveva indicato. Sarri ripropone il gioco delle lettere: "Se io chiedo A e tu mi fai scegliere tra C e D non è che io ho fatto il mercato" e lancia un messaggio duro nei confronti della società, scatenando anche la reazione del presidente Lotito. È tutta una questione di responsabilità. Tra staff, giocatori, tecnico e dirigenza si spartiscono in fette la torta delle colpe. C'è chi ha un pezzo più grande, chi più piccolo, ma stando alle dichiarazioni è difficile stabilire chi più di altri fa 'mea culpa', rendendosi conto di aver commesso degli errori, cercando al più presto di rimediare.

SEMPRE GLI STESSI TEMI - Si ripropongono sempre gli stessi argomenti di discussione. La coperta è corta e quindi pensare di riproporre una stagione simile a quella dello scorso anno diventa impossibile, soprattutto giocando così tante partite, in particolar modo con tutti questi infortuni, acciacchi o problemi. Poi c'è il punto di vista dei calciatori, forse i più umili in un contesto in cui Luis Alberto veste i panni del tifoso e dopo Firenze ammette di aver giocato in maniera pessima, rendendosi conto che questa non è più una situazione possibile.

I NUMERI - I numeri, d'altronde, parlano e raccontano la verità. Quelli proposti sull'edizione odierna dal Corriere della Sera, sono chiari e indiscutibili. Nelle 19 stagioni dell'era Lotito la Lazio per ben 14 volte è andata in Europa, ma solo in 5 occasioni è stata in grado di piazzarsi tra le prime quattro. Dati ben chiari che rivelano la realtà di una squadra che si è stabilizzata nella sua realtà e che solo eccezionalmente brilla riuscendo a regalarsi la gioia di sedere al tavolo dei grandi. Vuoi per ambizioni, vuoi per giocatori non sempre - o non tutti - all'altezza, nell'ultimo ventennio il grande salto di qualità - che si determina con la costanza dei risultati - a Formello non è mai concretamente arrivato. Emblematica diventa una statistica. Delle cinque volte in cui la Lazio è riuscita ad arrivare nelle prime quattro, come sopra citato, mai la squadra ha superato la soglia delle 50 partite stagionali che, invece, nel calcio di oggi rappresenta ormai un habitué per chi vive con costanza tra le grandi del calcio internazionale.