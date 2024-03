Lazio | Rosso a Guendouzi, Marelli: "Non ci sono le basi per l'espulsione"

TUTTOmercatoWEB.com

Succede di tutto nel finale di Lazio - Milan. Gli animi sono bollenti, Di Bello non riesce più a gestire la situazione. Guendouzi viene espulso per fallo su Pulisic, un rosso estremamente dubbio e secondo Marelli inspiegabile. Eccolo ai microfoni di Dazn: "A mio parere ci sono gli elementi per un intervento del VAR per revocare l'espulsione. Non c'è nessun gesto che porta al cartellino rosso, non c'è stato alcun gesto violento. Meritava il cartellino giallo ma non ci sono le basi per il cartellino rosso".