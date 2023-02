Lazio, rotazioni di Conference: Sarri con un occhio alla Salernitana

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Esordio assoluto in Conference League per la Lazio. Oggi il primo atto della doppia sfida con il Cluj, avversario sulla carta abbordabile ma comunque da affrontare e battere. Sarri studia le rotazioni abbastanza inevitabili. Tanto turnover europeo, un occhio è già alla sfida di domenica contro la Salernitana fondamentale per la corsa Champions. Tra le poche conferme c'è Provedel tra i pali e Immobile al centro dell'attacco. Per Ciro a disposizione un tempo o poco più. Lazzari e Hysaj sugli esterni. Confermato Casale in coppia con Patric che prende il posto di Romagnoli. Rivoluzione a centrocampo. Luis Alberto, Cataldi e Milinkovic riposano. Pronti Vecino, Marcos Antonio e Basic. In attacco favoriti Zaccagni e Felipe Anderson. Cancellieri e Pedro solo in corsa.