Lazio, Rovella a LSC: "Bisogna alzare il livello". E sul gol di Arnautovic...

Eliminazione amara per la Lazio di Baroni che saluta la Coppa Italia ai quarti di finale dopo il ko per 2-0 subito per mano dell'Inter. Al termine della gara queste le parole di Rovella ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il gioco c’è stato, sicuramente bisogna alzare il livello in fase offensiva e già domani torneremo a Formello per lavorare perché dobbiamo alzare il livello".

"Primo gol dell'Inter? Ti dico la verità non ho visto gli episodi ancora, gli arbitri giudicano noi non possiamo farci niente".

"Ogni partita è importante per noi da qui alla fine sia in campionato che in Europa League. Conosco i miei compagni alzeremo il livello già dalla prossima settimana. Ora le gare da qui alla fine sono sempre più difficili, oggi qualche episodio c’è andato contro ma bisogna lavorare sui minimi dettagli, lo sappiamo tutti".

"Io le mie responsabilità me le sono sempre prese, il mio contributo non mancherà alla squadra, tutti dobbiamo dare di più e sarà importante iniziare questo nuovo cammino già in questa settimana".