Lazio, Rovella a LSC: "Spero di stare qui altri 15 anni. Belahyane..."

Prima Dia, poi Piccoli e Zaccagni beffa il Cagliari portando la Lazio alla vittoria. Al termine del match è intervenuto Nicolò Rovella ai microfoni di Lazio Style Channel: “Deve essere sempre così, la Lazio deve dare tutto, il gol è un po’ stupido ma abbiamo giocato una grande partita su un campo difficile. Quanto ha sofferto Baroni? Tanto, ma il mister era felice, abbiamo dato tutto come ci chiede lui. Del Rosso? Sono felice per lui, è la sua prima panchina se l’è cavata bene, ci aiuta nel riscaldamento e nella settimana, siamo felici per lui. Belahyane? È importante, siamo felici degli acquisti, speriamo ci possano dare una mano importante, li aspettiamo. Speriamo di fare questi 10-15 anni qua, giocheremo all’Olimpico, cercheremo i 3 punti che sono fondamentali. Questa cattiveria nel far risultato ce l’abbiamo sempre avuta, i primi minuti con la Fiorentina sono stati sotto tono ma nel secondo tempo è stato di ottimo livello. Dobbiamo ricercare prestazione e risultato, aspettiamo il Monza per vincere e tutte le altre. Vecino è importante per noi, aspettiamo tutti, il gruppo è forte".