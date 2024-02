Lazio, Rovella a Sky: "Momento negativo. Oggi abbiamo sbagliato nel..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il suo sacrificio è ormai una certezza, ma oggi nella partita contro l'Atalanta non è bastato. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo il triplice fischio, Nicolò Rovella ha analizzato la prestazione della Lazio: "Sicuramente loro hanno giocato bene, ma noi ci abbiamo messo del nostro. Dovevamo essere più cattivi. Da domani dobbiamo rimmetterci a lavorare in vista del Cagliari. Ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, sono tre partite in cui non siamo lucidi, quindi c'è la necessità di fare risultato. Dobbiamo tenere viva la rincorsa Champions. Stanno mancando i gol, ma è un lavoro che deve venire da parte di tutti, nono solo dagli attaccanti. All'andata abbiamo giocato molto bene, sfruttando gli spazi che lasciano venendo uomo-uomo, oggi non abbiamo saputo sfruttarli".