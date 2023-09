Lazio | Rovella alla scoperta del mondo delle Figurine Panini - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A causa della pausa per le nazionali mister Sarri ha concesso qualche giorno di riposo alla squadra dopo la vittoria di Napoli. I calciatori hanno utilizzato questi momenti senza allenamenti per stare con la famiglia e concedersi qualche momento spensierato. Nicolò Rovella ne ha approfittato per far visita alla fabbrica delle Figurine Panini e fare una chiacchierata all'interno dei Panini Studios. Il nuovo centrocampista della Lazio, come si vede dalle Instagram Stories pubblicate dalla Panini, ha fatto il tour dello stabile, ha visto come vengono prodotte le sue miniature e quelle dei suoi colleghi e si è raccontato in un'intervista che uscirà a breve sul canale YouTube della casa editrice modenese.