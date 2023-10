Lazio | Rovella, che grinta: ora aspetta la Champions

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella è stato il protagonista nell'incontro contro l'Atalanta, dimostrando grande versatilità e tenacia nel cuore del centrocampo. Ha dato il massimo dall'inizio, spaziando sia nel centrocampo che sulle fasce e affrontando con decisione avversari di ogni reparto. La sua capacità di difendere e recuperare palle è stata messa in mostra in un video dei "momenti top" facilmente reperibile su "X".

Rovella ha dimostrato grande grinta e una precisione nei passaggi dell'89%. Tuttavia, per contribuire ancora di più alla causa biancoceleste, deve concentrarsi sulla costruzione del gioco. A soli 21 anni, ha già dimostrato di meritare una presenza costante nella squadra, grazie alle sue performance convincenti contro Torino e Atalanta. Questa continuità sembra essere una costante, con Sarri intenzionato a confermare Rovella come titolare in campionato, dando così più spazio ai centrocampisti come Vecino in Champions League. Con una solida base di centrocampisti, la Lazio sta affrontando la stagione con maggiore profondità di rosa, anche dopo la partenza di Milinkovic. Rovella è un vero disturbo per il gioco avversario, e insieme a giocatori come Vecino e Cataldi, contribuirà al successo della squadra.Scrive così il Corriere dello Sport.