Lazio, Rovella ci crede: "Europeo? Un sogno, ma perché no".

Nicolò Rovella, tra Lazio e sogni azzurri. Intervenuto in conferenza stampa prima di Lazio-Inter, il centrocampista ex Monza e Juve ha parlato del suo percorso in biancoceleste ma anche delle sue ambizioni con la maglia della Nazionale. L'Europeo del 2024 è alle porte e Rovella proverà a ritagliarsi un posto a suon di prestazioni nonostante la fitta concorrenza: "Europeo? Questo lo spero sempre, la Nazionale è il sogno di tutti, soprattutto qui in Italia. Spero in una convocazione, so che devo fare ancora meglio ma perché no".