Lazio, Rovella: "Derby contro la Roma? Il più bello d'Italia!"

Nicolò Rovella si presenta. Uno dei nuovi volti della Lazio di Maurizio Sarri è proprio l'ex Juve arrivato insieme a Pellegrini in questa sessione di mercato. Tra i vari argomenti toccati in conferenza stampa non poteva mancare una domanda sul derby della Capitale: "Il derby più bello che c'è in Italia. Penso sia abbastanza simile al derby di Genova, ma qui a Roma moltiplicato per due. Non vedo l'ora di poterlo giocare", queste le sue parole.