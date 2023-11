Lazio, Rovella e i suoi attaccanti: "Immobile e Castellanos grandi giocatori"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

In esclusiva ai nostri microfoni, Nicolò Rovella ha descritto le due punte della Lazio: Ciro Immobile e Valentin Castellanos. Ecco il pensiero riguardo entrambi, che per lui sono entrambi grandi giocatori: "Immobile, non devo dirlo io, cosa sia. È un bravissimo attaccante, ha fatto la storia non solo della Lazio ma anche in Serie A. È uno dei marcatori che ha più gol in Serie A. Castellanos anche, non lo conoscevo bene prima. Ho visto che l’anno scorso in Spagna ha fatto molto bene. È un grande giocatore, forte fisicamente, attacca bene la profondità e tecnicamente è un buon giocatore. Ha un colpo di testa incredibile".

