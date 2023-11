Lazio, Rovella e il rapporto con Sarri: "Non è facile, ma è uno che parla..." - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nicolò Rovella si è raccontato in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it. Il centrocampista della Lazio ha parlato, tra i tanti temi, anche del suo rapporto con mister Sarri, e ciò che gli chiede in campo. Queste le sue parole a riguardo: "La prima chiamata in assoluto è stata con il mister, poi ho parlato con il presidente, poi con il direttore. La prima in assoluto è stata con il mister e mi ha detto, - che non sapevo neanche bene di venire - 'ma quand'è che arrivi?'

"Sì, ma il mister è uno che ha le sue idee, giustamente il rapporto con i giocatori deve rimanere il rapporto giocatore-allenatore. Sono cose che rimangono tra allenatore e giocatore. E' uno che parla, ha un rapporto, ti chiama, ti dice le cose. Cosa mi chiede in campo? Non è facile, perché il mister ha un'idea molto chiara. E' difficile all'inizio perché ti chiede tante cose, ho tante cose da migliorare. Piano piano, ogni allenamento, anche con qualche cazziatone, sto imparando. Mi sento ora di fare meglio. Il mister chiede tanto in fase difensiva, che prima magari facevo meno, questo toglie un po' la parte di palleggio, le energie che hai quando la squadra ha la palla".

