Lazio, Rovella e la promessa ai tifosi: "Mi sento di dire che..."

Al termine della lunga intervista rilasciata in esclusiva alla nostra redazione, Rovella ha voluto mandare un messaggio ai tifosi. Il centrocampista è rimasto fortemente colpito dal loro affetto mostrato ogni domenica e soprattutto per quanto fatto in occasione del derby. Le parole: "Li voglio ringraziare per il sostegno che ci danno ogni domenica e per quello al derby. Mi sento di dire che ce la metteremo tutta finché gli obiettivi prefissati a inizio anno non saranno raggiunti".

