Lazio, Rovella: "Ecco dove mi vedo tra sedici anni. Spero di..."

È la vigilia di Inter-Lazio e la Serie A ha deciso di parlare con Rovella per farsi raccontare le emozioni sulla sfida. Nel corso della chiacchierata, il centrocampista ha rivelato le sue ambizioni per il futuro e alla domanda su dove si vede tra sedici anni, ha prontamente risposto: "Non lo so, spero di giocare ancora con la Lazio. Spero di giocare altre partite come quella di venerdì".

