Lazio, Rovella ha un messaggio per i tifosi biancocelesti

Tra i migliori in campo di Lazio-Lecce c'è sicuramente Nicolò Rovella. Prestaziione maiuscola del centrocampista in maglia 65, attento in fase di non possesso, preciso e decisivo in fase di impostazione. Sul gol vittoria firmato da Felipe Anderson c'è anche lo zampino dell'ex Monza. L'idea verticale per smarcare Luis Alberto in area è la sua. Al termine del match, Rovella ha mandato un messaggio ai tifosi tramite i canali ufficiali biancocelesti: "Ciao a tutti i tifosi della Lazio. Continuiamo così e sempre forza Lazio".