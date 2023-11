Lazio, Rovella: "Il mio primo derby? Incredibile. Luis Alberto mi ha detto..."-VIDEO

Nella lunghissima intervista rilasciata in esclusiva ai nostri microfoni, Nicolò Rovella ha raccontato le emozioni provate nel suo primo derby con la maglia della Lazio. Dalla coreografia della Curva Nord, ai consigli ricevuti dai compagni per prepararsi alla sfida. Queste le parole: “Tutte queste cose sono incredibili, veniamo dal derby che è abbastanza sentito qua a Roma, è stato incredibile, è stato il mio primo derby. Dalle coreografie all’atmosfera che c'era, si sentiva che fosse una partita diversa"

Chi ti ha dato qualche consiglio? Chi era più in tensione?

"Ci sono molti nuovi quest'anno, il mister diceva che chi era qui da più tempo doveva dire qualcosa a noi per farci capire il derby. Avendo giocato anni in Serie A guardavo sempre il derby, è bellissimo da vedere il derby. Già sapevo cosa significasse. Ho parlato con Luis Alberto e mi ha raccontato della sua prima volta, abbiamo parlato in generale. È stato bello entrare, è stata una scossa di adrenalina incredibile".

Non me l’aspettavo così il derby, la coreografia è stata incredibile. Sono rimasto senza parole.

