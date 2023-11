Lazio, Rovella: "Il mio rapporto con Cataldi. Prima di venire qui mi disse..."-VIDEO

In questa nuova avventura con la maglia della Lazio, Nicolò Rovella ha sicuramente trovato un punto di riferimento in Danilo Cataldi. Il loro è un rapporto bellissimo, nato ancor prima dell’arrivo del centrocampista alla corte di Sarri come raccontato da lui stesso nel corso dell’intervista rilasciata in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le parole: “Ho un bellissimo rapporto anche con Danilo perché prima di venire qua mi aveva scritto un messaggio e quindi è stato molto carino, abbiamo parlato. Noi avevamo lo stesso procuratore e avevamo già parlato quando abbiamo giocato contro quando ero al Monza. Abbiamo parlato dopo la partita perché ero curioso di sapere cosa gli chiedesse Sarri. Lui mi ha aiutato sempre sin dall’inizio, non è facile inserirsi in una squadra che ha già degli automatismi. Mi aiutava quando il mister si arrabbiava giustamente".

