Lazio, Rovella infiamma il web: il post social elettrizza i tifosi - FOTO

Nicolò Rovella ha convinto tutti in casa Lazio. Lo stesso Maurizio Sarri ha riconosciuto la sua crescita, sottolineando le sue capacità e i punti in cui sta battendo in allenamento. Dalla capacità di posizionarsi a una lettura migliore in recezione palla, fino alla verticalizzazione. Molto spesso infatti il giocatore biancoceleste è costretto a prendere palla chiuso, e per questo il tecnico ha consigliato che dovrebbe imparare ad aprirsi in recezione, altrimenti resterebbe vincolato a giocare la palla dietro o in orizzontale. Nonostante questo, Sarri gli riconosce una bellissima capacità di smarcamento, anche quando è marcato a uomo, ma c'è l'evidente necessità che Rovella verticalizzi maggiormente le giocate per poter pescare Immobile davanti.

Questo il pensiero del tecnico della Lazio, mentre i tifosi lo celebrano sui social, poco dopo che il ragazzo ha pubblicato un post sul proprio account Instagram del match Lazio - Genoa di Coppa Italia. "Che giocatore", scrive un tifoso. Ma sotto il post c'è spazio anche per i complimenti del tipo "sei un fenomeno", "bestia", "laziale vero". Insomma, lo spartito di Rovella non ha deluso nessuno, neanche la società su cui punta e non ha alcuna titubanza sul suo futuro.