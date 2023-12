Lazio, Rovella: "La mia famiglia è interista. Spero che domani..."

TUTTOmercatoWEB.com

A poco più di ventiquattro ore dalla partita contro l'Inter in conferenza stampa è intervenuto il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Il classe 2001 ha presentato la sfida di domani, facendo anche un accenno a quello che i colori nerazzurri rappresentano nella sa vita calcistica e familiare: "Per me l'Inter è stata la prima partita che ho fatto in A, la mia famiglia è tutta interista. Spero che tifino per me (ride, ndr). Ha un sapore diverso, ho iniziato nell'Accademia che era associata ai nerazzurri".