Lazio, Rovella: "Le sue giocate mi lasciano senza parole. È un campione" - VIDEO

Giocare alla Lazio per Rovella è anche l'opportunità di confrontarsi con campioni e giocatori di esperienza del calibro di Ciro Immobile e Pedro. A proposito dello spagnolo, il biancoceleste, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ha affermato essere, insieme a Luis Alberto, uno dei più forti della squadra: "Ho sempre detto Luis Alberto, ma c’è anche Pedro. Direi che è un campione, fa impressione anche vederlo in allenamento e fa delle giocate che ti lasciano senza parole".

