Lazio, Rovella: "Orgoglioso di quello che stiamo facendo. Quarto posto? Dico che.."

Una vittoria importantissima e pesantissima quella della Lazio che batte il Cagliari per 2-1 e torna al quarto posto in classifica. Al termine della gara ecco le parole di Rovella in conferenza stampa: "Orgoglioso di quello che stiamo facendo, la società pensa al mercato io penso solo a giocare. Siamo felici dei nuovi compagni e ora li conosceremo quando torneremo a Roma. Belahyane? Buon giocatore, speriamo che si inserisca subito nei meccanismi della squadra. Le squadre dietro di noi sono forti ma noi pensiamo partita per partita e andiamo in campo ogni domenica per vincere".

EUROPA LEAGUE - "Roma agli ottavi? Prima del sorteggio nostro ci sono i playoff, prima vediamo i playoff e poi vediamo. Siamo arrivati primi nel girone c’erano grandi squadre ma la Lazio è una delle grandi squadre, abbiamo emritat il primo posto e siamo felici".

VITTORIA - "Vincere a Cagliari non è mai facile, mister Nicola è bravo e siamo molto felici dei tre punti fatti oggi".