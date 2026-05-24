Lazio, Rovella saluta Pedro: "È stato un onore! Grazie di tutto" - FOTO
24.05.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tutta la Lazio saluta e omaggia Pedro. Lo spagnolo ha giocato la sua ultima partita con la maglia biancoceleste, lascerà la Capitale a giugno alla fine del suo contratto. Attraverso una storia su Instagram il centrocampista Nicolò Rovella gli ha dedicato un messaggio speciale: "Leggenda un onore grazie di tutto!". Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.