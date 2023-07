Lazio, Ruggeri: "Siamo una famiglia qui. Casale e Romagnoli..."

Terminata la sessione d'allenamento della Lazio, Fabio Ruggeri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le parole del difensore centrale della Primavera, impiegato nel ritiro di Auronzo di Cadore per la seconda volta di fila. Queste le parole di Ruggeri: "Inizio molto positivo, è un onore far parte di questo gruppo. Esperienza qui? Aver fatto parte di questo gruppo aiuta ad entrare nei meccanismi e al ritmo che è differente, l'obiettivo è quello di aumenatre sempre più. E' un gruppo molto unito, siamo una vera e propria famiglia, dove non c'è invidia, c'è molta unione tra di noi e le cose possono solo che migliorare. Gambe? Sono ritimi abbastanza importanti, qualche dolore sì ma non mi fermerò. Abbiamo molta serenità ma è anche un merito e onore essere qui, possiamo migliorare dai nostri errori senza abbattarci. Far parte di un campionato importante è molto bello, è una soddisfazione anche per la squada. Studio da Romagnoli e Casale, sono tra i migliori del nostro campionato, posso solo che imparare da entrambi. Rapporto prima squadra? Ci aiutano motlo, soprattutto per la linea, per gli spostamenti e meccanismi, ci correggono. Futuro qui? Certo, è un obiettivo improtante, centrare quel punto che si predispone duranhte l'anno. Gli altri miei compagni si stanno intgegrando molto bene, con serietà e umiltà".