Lazio, Rummenigge ti dà per spacciata: "Guardiamo già a..."

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Tra il 14 febbraio e il 5 marzo la Lazio metterà in campo tutto quello che ha per riuscire a strappare il miglior risultato possibile nel doppio confronto contro il Bayern Monaco. Un match sulla carta proibitivo e che vede i bavaresi nettamente favoriti, come emerge anche dalle parole di Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore tedesco e oggi membro del consiglio direttivo del club tedesco, che dà già per scontata la vittoria della propria squadra:

"Ho assolutamente fiducia che il Bayern trionfi in Champions League. La Lazio? Un compito risolvibile, dopo averlo superato molto dipenderà ancora una volta dal sorteggio. Spero che riesca ad evitare i campioni in carica. Dopotutto, anche per me il Manchester City è il favorito in questa stagione".