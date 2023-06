Lazio, Russell Crowe: "Mi trattano come se fossi uno zio, i tifosi della Roma..." - VIDEO

L'amore del cinema intrinseco a quello per Roma e soprattutto per la Lazio. L’attore neozelandese Russell Crowe che ha vinto l'Oscar per il film “Il Gladiatore”, è intervenuto in diretta a ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai 1, e tra i temi affrontati, non poteva mancare una parentesi dedicata ai tifosi biancocelesti: "Amo l’Italia e amo il privilegio di avere il rapporto che ho con i romani. Mi trattano tutti come se fossi un loro zio o parente, è tutto molto bello e piacevole. Ovunque vada hanno sempre voglia di parlare, continuano a parlarmi pure i tifosi della Roma anche se sanno che sono della Lazio. A questo proposito ci tengo a specificare ancora una volta che il Colosseo è nel Lazio…”. Qui sotto riportiamo il video della società sta facendo impazzire i tifosi biancocelesti: "Facendo zapping..."