Lazio, Sabatini attacca: "Vecino era impresentabile, prestazione sconcertante"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

La gara d'andata dei quarti di finale di Europa League tra Bodo/Glimt e Lazio si è conclusa con netto 2-0 in favore dei padroni di casa, che costringerà la squadra di Baroni a dover compiere una difficile rimonta all'Olimpico per guadagnarsi la qualificazione alle semifinali. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la sfida, il giornalista Sandro Sabatini ha definito "sconcertante" la prestazione offerta dai biancocelesti in Norvegia. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE SCONCERTANTE - “C'è stato un clamoroso errore di formazione, perché Vecino era impresentabile. Non puoi mettere in campo un giocatore in quello stato lì. Anche Guendouzi sembrava un “pony”. Sinceramente ero allibito, una prestazione sconcertante e faccio fatica a capire il perché. Lo sbalzo termico perché sei passato da quindici gradi a Roma a zero con la neve? Non mettiamoci a ridere. Anche il campo in sintetico… effettivamente loro sono più bravi lì, però non è che giocavi su un campo con le buche. Un campo in sintetico non può fare quella differenza. La Lazio fa una partita sconcertante, perde 2-0 e gli va anche bene”.



IL DERBY PRIMA DEL RITORNO - “Sembrava una squadra col fuso orario, non c’è una spiegazione. Ti muovi talmente tanto sul livello della psicologia, che se giovedì fai un gol dopo mezz’ora la qualificazione è immediatamente riaperta. Nel mezzo, però, c’è un derby, mentre il Bodo/Glimt non gioca. può darti una carica di autostima oppure un’altra ferita. Ti tiene alta la tensione, ma un po’ di paura di entra dopo la prestazione di ieri. Il derby è una di quelle partite che non c’è bisogno di caricare. Dopo la partita di ieri ti guardi allo specchio e ti chiedi chi sei, perché i dubbi ti vengono, a parte il portiere. Penso che Mandas sia ormai il titolare. A parte lui, non salvo nessuno della partita di ieri”.



SECONDO TEMPO DISASTROSO - “La cosa impressionante è che ci si poteva aspettare un 2-0 perché magari ti hanno sorpreso e sono partiti subito all’assalto, mentre all’inizio era persino rispettosi della Lazio, è alla fine che erano scatenati. Il secondo tempo è stato devastante, la parata più bella Mandas la fa al 90’”.