Lazio, Sabatini: “L’ultimo mese ha lasciato dubbi, ma la sua garanzia è…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, il direttore sportivo Walter Sabatini ha fatto il punto sulle italiane impegnate in Europa. A proposito di coppe, si è soffermato anche sulla corsa Champions ormai giunta allo sprint finale. Queste le considerazioni sulle squadre coinvolte: “È dura, durissima. Ancora Milan e Inter un gradino sulle altre, vedremo la Juve come reagirà anche sulle cose extra-campo, l’Atalanta non la vedo, mentre invece la Roma non la taglio ancora fuori, ce la può ancora fare. La Lazio? L’ultimo mese ha lasciato tanti dubbi, ma lì c’è Sarri che è una garanzia”

