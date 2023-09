Lazio, Sabatini: “La vittoria con il Napoli ha riportato entusiasmo. Sul futuro...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

La vittoria contro il Napoli è riuscita a regalare alla Lazio i primi tre punti. Una prestazione che lascia ben sperare tifosi e addetti ai lavori in vista del turno di sosta, che servirà a mister Sarri per poter lavorare con tranquillità insieme agli uomini rimasti a Formello. Di questo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio il giornalista sportivo Sandro Sabatini. Queste le sue parole: “Questa per la Lazio può essere un'ottima stagione, anche se è un po' particolare. Per due partite e mezzo, per cinque tempi quasi, la Lazio ha un po' deluso. Era doveroso immaginarsi qualcosa in più in termini di risultati contro squadre più abbordabili, in vista degli impegni proibitivi contro Napoli e Juve. Il secondo tempo della sfida con il Napoli ha riacceso gli entusiasmi della piazza. A me ha impressionato tanto Guendouzi, è un centrocampista di livello. Questa partenza a handicap ha poche giustificazioni, però si guarda il futuro con speranza”.